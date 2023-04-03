Собянин: с открытием новых диаметров пассажиры смогут экономить на проезде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году пересадочных станций с МЦД на МЦК станет 9. На данный момент перейти с МЦД на МЦК можно на четырех станциях: Окружная и Тестовская на линии D1, Стрешнево и Новохохловская – на линии D2, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, в 2023 году в эксплуатацию введут еще две линии наземного метро: D3 – пересадочные станции Андроновка и Лихоборы, а также D4 – пересадочные станции Кутузовская, Тестовская и Нижегородская.

"С запуском новых диаметров у пассажиров появятся не только удобные маршруты и варианты пересадок, но и возможность экономить. Между МЦД и МЦК при оплате проезда картой "Тройка" по тарифу "Кошелек" или банковской картой действует бесплатная пересадка в течение 90 минут", – поделился Собянин.

На данный момент столичные пассажиры действующих D1 и D2 экономят до 50% в поездках по Москве и до 75% по области, отметил градоначальник. Кроме того, в 2023-м специалисты закончат интеграцию радиальных направлений железной дороги с МЦК.

Ранее столичный мэр рассказал, что с открытием новых МЦД и линий метро число пересадок на БКЛ увеличится. Собянин отметил, что в 2023 году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на БКЛ.

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