Собянин рассказал, что средняя скорость движения на МКАД выросла на 6%

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Модернизация Московской кольцевой автодороги стала одним из главных мероприятий транспортной программы Москвы. МКАД представляет собой главную внутригородскую магистраль города, написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

По его словам, на эту автодорогу каждый день выезжает 1 миллион уникальных автомобилей.

"За последние пять лет средняя скорость движения на МКАД выросла на 6%, с 48 километров в час до 51 километра в час. И это совсем не мало, особенно с учетом того, что рост средней скорости в основном происходит за счет снижения длительности и интенсивности заторов на проблемных участках МКАД", – заявил Собянин.

Так, в рамках модернизации в 2021 году город ввел в эксплуатацию трассу ЦКАД, которая забрала на себя 50 тысяч транзитных грузовиков в день. Кроме того, второй альтернативой МКАД стала МСД.

По транспортной программе на МКАД регулярно реализуют проекты по увеличению пропускной способности и повышению безопасности движения. Также на четырех участках работают интерактивные табло, на которые дублируется информация об авариях и дорожных мероприятиях. В свою очередь, специалисты строят вылетные магистрали и развязки.

Ранее Собянин рассказал, что участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов уже на 80%, его введут в эксплуатацию в мае 2023 года. Градоначальник отметил, что на данный момент специалисты прокладывают там теплосети, оборудуют дождевую канализацию и монтируют ограждения.

Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

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