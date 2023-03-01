Строительство путепровода на Ленинградском шоссе в Москве завершат в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый путепровод на Ленинградском шоссе откроют в 2024 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Его запуск позволит увеличить пропускную способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе.

Проект реализован уже на треть. В рамках него планируется построить и реконструировать более пяти километров дорог, возвести путепровод в 521 метр, эстакаду-съезд и объекты сопутствующей инфраструктуры.

Все работы идут с сохранением пропускной способности Ленинградского и Международного шоссе, чтобы избежать транспортного коллапса. Путепровод расположен на стыке двух административных субъектов: Северного административного округа столицы и подмосковных Химок.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, когда объект введут в эксплуатацию, автомобилистам станет удобнее добираться до аэропорта Шереметьево. За счет увеличения пролета высвободят место для строительства путей перспективной скоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции путепровода, электрические линии и линии связи. Дополнительно там благоустроят прилегающую территорию: высадят деревья и кустарники, а также уложат газоны.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе.

Речь идет о путепроводе между улицами 800-летия Москвы и Инженерной, который пройдет через пути Савеловского направления МЖД, о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна через пути МЦД-1, а также о путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.



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