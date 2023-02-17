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10:35

Город

Между Кузьминками и Рязанским проспектом построят автомобильную дорогу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству дороги между Кузьминками и Рязанским проспектом.

Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, трасса пройдет от 2-го Вязовского проезда до Окской улицы.

"В столице продолжается работа по развитию районной дорожной сети. Это небольшие проезды и улицы, однако создание таких связок позволяет значительно улучшить транспортную доступность городских территорий, а также разгрузить крупные магистрали", – отметил Бочкарев.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что под строительство дороги предоставят земельные участки площадью около 0,58 гектара.

Накануне вице-мэр Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству транспортной развязки с путепроводом через пути Октябрьской железной дороги. Объект возведут в районе платформы Малино в Зеленограде.

Бочкарев заявил, что на участке Киевского шоссе пройдет реконструкция

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