Транспортную развязку построят в районе платформы Малино в ЗелАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Транспортную развязку с путепроводом через пути Октябрьской железной дороги построят в районе платформы Малино в Зеленограде, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В районе платформы Малино предполагается построить транспортную развязку с путепроводом через железную дорогу, а также несколько подъездных путей к ней", – сказал он.

По словам Бочкарева, помимо строительства самой развязки, проект предусматривает реконструкцию участков Центрального и Георгиевского проспектов, Первомайской, Малинской и Железнодорожной улиц, а также проектируемого проезда № 4922.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в свою очередь, рассказала, что столичные власти 9 февраля одобрили проект планировки территории под строительство развязки на заседании Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой Сергеем Собяниным.

"Ориентировочная протяженность развязки составит около 4 900 метров. Открытие новой развязки позволит оптимизировать дорожное движение в районе", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что специалисты заканчивают строительство 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра, проходящего от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Участок оснастят 10 искусственными сооружениями.



Бочкарев рассказал о строительстве новых развязок на МКАД

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