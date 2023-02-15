Участок Киевского шоссе будет реконструирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о проекте реконструкции участка Киевского шоссе, который находится на 51–53-м километре.

По его словам, первый этап будет реализован на пересечении Киевского шоссе с ЦКАД.

"В этом месте будет увеличено число полос движения до трех в каждом направлении, а также построена разворотная эстакада над Киевским шоссе в районе населенного пункта Селятино", – отметил он.

Бочкарев уточнил, что выехать на эстакаду можно будет с бокового проезда на шоссе в сторону города. В рамках реализации проекта планируется:

обустроить дополнительные переходно-скоростные полосы в местах примыкания дорог;

сделать новую остановку с павильоном ожидания и навигационным пилоном;

создать съезды к существующей автомобильной заправочной станции;

обустроить локальные очистные сооружения;

проложить инженерные сети и коммуникации;

установить шумозащитные экраны.

Кроме того, здесь установят автоматическую систему противогололедной обработки дорог. Она будет работать, ориентируясь на датчики, которые будут учитывать состояние покрытия и погодные условия.

Территории, которые расположены вблизи дороги, благоустроят. На них появятся 13 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что специалисты заканчивают строительство 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра, проходящего от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Участок оснастят 10 искусственными сооружениями. Мероприятия подходят к финальной части на четырех путепроводах и трех подземных переходах.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, главными элементами дизайн-концепции путепроводов и проезжей части стали шумозащитные экраны волнообразной формы.



Реконструкция транспортной развязки МКАД с улицей Верхние Поля завершится осенью 2023 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!