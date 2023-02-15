11:54Город
Участок Киевского шоссе будет реконструирован
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о проекте реконструкции участка Киевского шоссе, который находится на 51–53-м километре.
По его словам, первый этап будет реализован на пересечении Киевского шоссе с ЦКАД.
"В этом месте будет увеличено число полос движения до трех в каждом направлении, а также построена разворотная эстакада над Киевским шоссе в районе населенного пункта Селятино", – отметил он.
Бочкарев уточнил, что выехать на эстакаду можно будет с бокового проезда на шоссе в сторону города. В рамках реализации проекта планируется:
- обустроить дополнительные переходно-скоростные полосы в местах примыкания дорог;
- сделать новую остановку с павильоном ожидания и навигационным пилоном;
- создать съезды к существующей автомобильной заправочной станции;
- обустроить локальные очистные сооружения;
- проложить инженерные сети и коммуникации;
- установить шумозащитные экраны.
Кроме того, здесь установят автоматическую систему противогололедной обработки дорог. Она будет работать, ориентируясь на датчики, которые будут учитывать состояние покрытия и погодные условия.
Территории, которые расположены вблизи дороги, благоустроят. На них появятся 13 тысяч молодых деревьев и кустарников.
Ранее сообщалось, что специалисты заканчивают строительство 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра, проходящего от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Участок оснастят 10 искусственными сооружениями. Мероприятия подходят к финальной части на четырех путепроводах и трех подземных переходах.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, главными элементами дизайн-концепции путепроводов и проезжей части стали шумозащитные экраны волнообразной формы.
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