Специалисты завершили строительство путепровода на участке МСД в Царицыне на 95%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты заканчивают строительство 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра, проходящее от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Готовность работ составляет 95%, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Путепровод длиной 300 метров расположен на подходе к Павелецкому направлению железной дороги вблизи станции Царицыно МЦД-2. Его основной особенностью стал рельеф местности, так как он пересекает реку Городню и переходит в тоннель в насыпи железной дороги", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавил, что участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД оснастят 10 искусственными сооружениями. Мероприятия подходят к финальной части на четырех путепроводах и трех подземных переходах.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, главными элементами дизайн-концепции путепроводов и проезжей части стали шумозащитные экраны волнообразной формы. Их построили в трех разных цветах: светло-сером, белом и прозрачном.

Отмечается, что рядом с территорией расположены улицы, которые в будущем планируют оснастить велодорожками, озеленением и малыми архитектурными формами. Здесь также хотят высадить более 2 800 деревьев.

Ранее Бочкарев рассказал, что строительство путепровода тоннельного типа на южном участке МСД – от Павелецкого направления до МКАД – завершено на 80%. Специалисты выполнили три из четырех основных этапов мероприятий по возведению монолитных конструкций левого и правого тоннелей.

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