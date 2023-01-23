Правительство РФ отложило строительство автомагистралей на пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Правительство РФ перенесло финансирование трассы "Меридиан", а также обходов Орехово-Зуево и Краснодара на пять лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на новый план бюджета Минтранса.

Согласно документу, деньги выделят лишь на проектирование этих объектов, которое запланировано не ранее 2026 года. Так, финансирование трассы для обхода Орехово-Зуево уменьшили с 20,5 до 1,5 миллиарда рублей.

То же самое коснулось южного обхода Краснодара, финансирование которого сократили с 28,9 до 1,5 миллиарда рублей. Изменения внесены с учетом сокращения бюджета, но при этом начатые проекты будут завершены.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что к концу текущего года в столице планируют построить около 90 километров дорог.

Основным проектом дорожной инфраструктуры станет Московский скоростной диаметр (МСД), поделился заммэра. Движение по автомагистрали хотят запустить к концу 2023 года.

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