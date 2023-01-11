Транспортную развязку построили в районе проспекта Генерала Дорохова в Раменках

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На западе столицы ввели в эксплуатацию транспортную развязку, которая обеспечивает проезд к новым кварталам района Раменки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Построена эстакада вдоль жилых корпусов, а также съезд и въезд на проспект Генерала Дорохова в обе стороны движения. Общая протяженность дороги превышает один километр", – рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что специалисты ведомства проверили качество работ и выдали заключение о соответствии работ проектной документации.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что новая развязка обеспечит удобство передвижения жителей новых домов. Эстакада рассчитана на четыре полосы движения, максимальная разрешенная скорость по ней составит 20 километров в час. А вдоль проезда, ведущего непосредственно к домам, предусмотрели парковочные места и тротуары для пешеходов. Его протяженность превышает 1,2 километра.

Ранее стало известно о планах строительства новой развязки в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан" на юго-западе столицы. Она обеспечит выезд с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе и позволит снизить количество заторов в пиковые часы на Калужском шоссе и на МКАД.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!