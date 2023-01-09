Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод на западе столицы, который идет через пути первого Московского центрального диаметра и через строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. Запуск движения по нему позволит улучшить транспортное обслуживание более чем 350 тысяч москвичей.

"Продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. <...> Сегодня мы запускаем путепровод на Старорублевском шоссе с выходом на Кутузовский проспект. Важная стройка, которая в последующем позволит выходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер", – сказал в ходе церемонии открытия градоначальник.

Он отметил, что на самом Северном дублере все основные работы планируется закончить уже в этом году. Параллельно с этим проектом столичные власти строят и приводят в порядок прилегающие дороги. Так, недавно была завершена реконструкция улицы Барклая, а в течение восьми месяцев закончатся работы на улице Ивана Франко.

Как уточнили в пресс-службе мэра, реконструкция Старорублевского путепровода завершена на 11 месяцев раньше запланированного срока. По итогам работ его протяженность увеличилась в три раза. Вдоль дороги были установлены шумозащитные экраны. Ожидается, что открытие путепровода позволит сократить перепробег автомобилей на 2,3 километра, а среднее время в пути на машине уменьшится на 10 минут.

Ранее стало известно о планах строительства новой транспортной развязки в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан". В ее составе возведут два путепровода для выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе. Это позволит снизить количество заторов в пиковые часы на Калужском шоссе и на МКАД.



Собянин сообщил об открытии путепровода над строящимся дублером Кутузовского проспекта

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