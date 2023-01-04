Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве в наступившем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в столице. По его словам, Москва предпринимает максимум усилий, чтобы если не устранить полностью, то хотя бы смягчить дефицит дорожной сети, которая сложилась в городе исторически.

"Ежегодно мы строим порядка 100 километров новых дорог, значительная часть которых – сложнейшие инженерные сооружения: мосты, тоннели и эстакады", – написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что в период с 2011 по 2022 в городе построили 1 232 километра дорог, 355 эстакад, мостов и тоннелей, 291 внеуличный пешеходный переход. Протяженность улично-дорожной сети возросла на 20%, а число искусственных сооружений увеличилось на 45%.

По словам Собянина, в прошлом году в эксплуатацию сдали 91,6 километра новых дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. Так, в столице появилась новая развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а в наступившем году планируется завершить реконструкцию Алтуфьевской развязки. Также появилась трасса Воскресенское – Каракашево – Щербинка.

Градоначальник подчеркнул, что специалисты построили новые дороги на территории административно-делового центра в Коммунарке, путепровод для соединения Матвеевской и Веерной улиц с проспектом Генерала Дорохова.

"И важнейший объект 2022 года – Московский скоростной диаметр (МСД) на участке от Бусиновской развязки до Косинской эстакады", – написал Собянин, добавив, что трасса протяженностью около 40 километров соединила крупнейшие автомагистрали столицы.

После завершения в 2023 году строительства южного участка МСД вдвое сократится перепробег транспорта по направлению с юга на северо-запад и в 1,5 раза – по направлению с северо-запада на восток, отметил мэр.

По словам Собянина, до 30% разгрузятся участки Садового кольца, МКАД и ТТК. Кроме того, в 2023 году откроют связку МСД с трассой М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Одновременно с МСД завершат и создание Южной рокады.

"Еще одна ожидаемая "премьера" года – северный дублер Кутузовского проспекта, который значительно улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы. Его планируют достроить в 2023 году", – отметил глава города.

Магистраль будет проходить от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на северный обход подмосковного города Одинцово.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что процесс строительства эстакады – съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершен на 70%.

Уточнялось, что возведение объекта осуществляется в рамках строительства южного участка МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Он будет включать в себя 10,4 километра новых дорог, в том числе четыре эстакадных съезда и 1,5-километровую эстакаду через Волгоградский проспект, которая станет одной из самых длинных эстакад участка.



Москвичи и жители Подмосковья смогут ездить по МСД бесплатно

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