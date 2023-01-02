Проезд по МСД стал платным для транзитного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 2 января, введен платный режим проезда для транзитного транспорта на Московском скоростном диаметре (МСД), сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Так, транзитным проезд считается в случае, если автомобиль два раза пересек границы ЦКАД в течение не более 24 часов и проехал по диаметру, а между въездом автомобиля на МСД и съездом с МСД прошло не более 2 часов.

Для автомобилей с номерами Москвы и Подмосковья проезд по МСД остается бесплатным. Также бесплатно пользоваться дорогой могут такси с разрешением на перевозки в столичном регионе, спецтранспорт и общественный транспорт.



Грузовикам проезд по МСД запрещен, исключением является транспорт с пропусками.

Проезд по дороге стоит 950 рублей и действует для водителей автомобилей любых категорий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что МСД планируют соединить с трассой Москва – Казань в 2023 году. По его словам, Московский скоростной диаметр является важным региональным элементом. Этот проект он назвал очень важным для страны.



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