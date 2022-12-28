Заработал сайт, посвященный Московскому скоростному диаметру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сайт, посвященный Московскому скоростному диаметру (МСД), запустили в работу. Он доступен по ссылке. Там можно получить всю актуальную информацию о проекте автомагистрали.

На сайте пользователи могут ознакомиться с интерактивной картой, на которой представлены все развязки МСД, а также заранее узнать о правилах проезда и его стоимости. Кроме того, здесь есть информация и о льготах, которые позволяют бесплатно проехать по скоростному диаметру.

Отмечается, что за проезд транзитных автомобилей с 2 января будет взиматься плата. В свою очередь, передвижение грузового транспорта без пропуска будет запрещено.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что процесс строительства эстакады – съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершен на 70%.

Уточнялось, что возведение объекта осуществляется в рамках строительства южного участка МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Он будет включать в себя 10,4 километра новых дорог, в том числе четыре эстакадных съезда и 1,5-километровую эстакаду через Волгоградский проспект, которая станет одной из самых длинных эстакад участка.



Пуск заключительного отрезка дороги на севере МСД состоялся в 2022 году – Бочкарев

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