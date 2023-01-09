Специалисты достроили участок дороги между Боровским и Киевским шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты закончили строительство трассы "Солнцево – Бутово – Видное" между Боровским и Киевским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Территория свяжет между собой ряд крупных вылетных магистралей Москвы. Построенный участок соединится с Внуковским шоссе и позволит водителям после запуска дороги перемещаться с Киевского на Минское шоссе, не переходя на МКАД. По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, протяженность дорог на данный момент составляет порядка 6,8 километра.

Руководитель ведомства поделился, что новая трасса оснащена двумя-тремя полосами движения с разделительной линией. Специалисты предусмотрели там съезды и заезды на вылетные магистрали. Также на трассе создали отстойно-разворотную площадку на улице Федосьино.

Для пешеходов на дорожном объекте построили два подземных пешеходных перехода, а также шумозащитные экраны.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты возведут дорожный съезд с участка МСД на Каширское шоссе в районе Москворечье-Сабурово. Он отметил, что многоуровневая развязка обеспечит съезд с Юго-Восточной хорды в сторону МКАД.

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