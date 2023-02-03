Бочкарев: один из этапов дорожных работ четвертого участка Южной рокады выполнен на 70%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Один из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД завершен на 70%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, длина реконструируемого участка по улице Верхние Поля составляет 2,8 километра. В рамках работ специалисты выполнят расширение проезжей части, благодаря чему появится от четырех до шести полос.

"Также на улице Верхние Поля ведутся работы по замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий. Кроме этого, примерно на две трети выполнено строительство противопожарной стены вдоль Московского нефтеперерабатывающего завода", – отметил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов объявил о завершении работ по переносу сетей теплоснабжения. Он уточнил, что на улице Верхние Поля также завершили переустройство уличного освещения.

Кравцов напомнил, что в декабре 2021 года была введена в эксплуатацию шестиполосная дорога по улице Верхние Поля со стороны улицы Марьинский Парк. Кроме того, на этом перекрестке открыли подземный переход.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что работы на части Южной рокады завершат до конца 2023 года. Отмечалось, что объект станет дублером МКАД и ТТК, а также позволит обеспечить выход на трассы М9 "Балтия" и М5 "Урал".

Градоначальник указал, что Южная рокада пройдет от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля. При этом частично она выйдет на Бесединское шоссе.



Собянин заявил, что основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году

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