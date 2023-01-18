Дорогу между Варшавским и Калужским шоссе достроят в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершат строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево в 2024 году, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта будут построены дорога и три транспортных сооружения: путепровод через железнодорожные пути курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе, а также мост через реку Десну", – заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность трассы составит 17 километров. Дорога станет продолжением пути Калужское шоссе – деревня Яковлево. Кроме того, трасса свяжет Троицк и Щербинку, поселения Рязановское и Десеновское. По словам Бочкарева, дорога поможет обеспечить доступ из населенных пунктов до соседней магистрали. Так, жители Троицка смогут быстрее добраться до станции МЦД-2.

На данный момент организовано строительство разного рода транспортных сооружений, заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Специалисты возводят вдоль Варшавского шоссе пересечения с автодорогой для более удобного разворота. Там создадут боковые проезды, появятся четыре полосы движения и путепровод через железнодорожные пути, длина которого составит порядка 300 метров.

Ранее Бочкарев заявлял, что к концу текущего года в столице планируют построить около 90 километров дорог.

Основным проектом дорожной инфраструктуры станет Московский скоростной диаметр (МСД), поделился заммэра. Движение по автомагистрали хотят запустить к концу 2023 года.

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!