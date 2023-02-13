Строительство дорог для ТПУ "Ярославская" завершится летом 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство дорог для транспортно-пересадочного узла "Ярославская" подходит к концу. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уже летом 2023 года специалисты запустят движение на дорогах, предназначенных для ТПУ "Ярославская". Ввод объекта перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Ярославское шоссе, проспект Мира, северо-восточную часть МКАД и Енисейскую улицу и улучшит транспортную доступность районов Свиблово, Ярославского, Ростокино.

"Сейчас на объекте ведется строительство проезда вдоль Московского центрального кольца, дублера проспекта Мира и Проектируемого проезда № 1214, подпорной стены, плоскостных парковок, дождевой канализации и тяговой подстанции, сетей связи и дорожного ограждения. Общая готовность объекта превышает 50%. Основные работы планируется завершить в июле этого года", – добавил Загрутдинов.

В рамках проекта специалисты возведут более 3 километров дорог, отстойно-разворотные площадки для общественного транспорта со зданием конечной станции, зарядные остановки для электробусов и плоскостные парковки.

Также будет продлен пешеходный переход через проспект Мира возле автобусной остановки "Станция МЦК Ростокино".

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года в Москве появится 29 новых транспортно-пересадочных узлов. Специалисты объединяют различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, которые помогают пассажирам быстро и удобно сделать пересадку.

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