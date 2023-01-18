ТПУ "Петровско-Разумовская" сделает транспорт удобнее для 190 тыс жителей Москвы

Строящийся ТПУ "Петровско-Разумовская" сделает транспорт удобнее для 190 тысяч жителей трех районов Москвы – Бутырского, Тимирязевского и Марфина. Комплекс объединит две линии метро, две линии МЦД и маршруты наземного транспорта.

Станция будет удобна всем, в том числе маломобильным пассажирам. Она будет включать два терминала, крытые пешеходные галереи, а также в комплексе установят лифты и эскалаторы.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в 2025 году этим транспортным узлом будут пользоваться более 87 тысяч человек в день. Новый хаб будет способствовать и развитию городского пространства, подчеркнул заммэра.

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