Спасатель назвал главные правила посещения купели на Крещение

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Заслуженный спасатель России, член совета общественной палаты Московской области Сергей Щетинин назвал главные правила посещения купели на Крещение, сообщает "Радио 1".

Спасатель рассказал, что к крещенским купаниям необходимо подготовиться должным образом. Желательно начинать подготовку за полгода. Щетинин сказал, что низкая температура воды может вызвать шок у организма или даже привести к смерти.

"Нужно заранее моржевать, если так можно сказать, обтираться холодной водой, принимать контрастный душ, ну в принципе соблюдать все, что касается здорового образа жизни", – посоветовал эксперт.

Щетинин отметил, что до купания запрещается принимать алкоголь в любых количествах. Также необходимо изучить путь от купели до раздевалки и подготовить необходимую сменную теплую одежду. Кроме того, человеку стоит проверить свое здоровье и убедиться в отсутствии хронических заболеваний, в особенности связанных с сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

"В Подмосковье будут организованы палатки с подогревом, в которых можно переодеться, скорее всего, будут печки с горячим воздухом, также в палатке нальют горячего чая, рядом будут присутствовать добровольцы, спасатели", – сказал специалист.

По словам эксперта, купели каждый год оборудуют безопасно. В этом году в купальных местах по традиции будут установлены ступени, поручни и ограничения.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко заявила, что крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты.

Врач также отметила, что после выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая.

МЧС готовится к крещенским купаниям

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