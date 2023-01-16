Врач назвала оптимальное время купания на Крещение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Крещенские купания в ледяной воде станут полезны только здоровым и закаленным людям, а находиться в проруби стоит около минуты. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко.



"Оптимальное время нахождения в проруби – около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая", – приводит ее слова РИА Новости.

Семененко отметила, что после купания в проруби нельзя употреблять алкоголь. Она заявила, что пользу купание в проруби, как вид закалки, принесет лишь здоровым и закаленным людям. По ее словам, неподготовленные люди или те, кто страдают различными заболеваниями, могут простудиться после купания или получить обострение.

Врач заявила, что закаливание следует начинать за несколько месяцев до купания. По ее словам, наиболее оптимальным будет сначала обтираться смоченным холодной водой полотенцем и лишь затем переходить к обливанию водой.

Семененко также перечислила список заболеваний, людям с которым лучше отказаться от купания:

сахарный диабет;

болезни органов дыхания;

эпилепсия;

гипертония;

аритмия;

аллергия на холод и метеозависимость.

Кроме того, врач предостерегла от погружения в прорубь беременных, кормящих женщин, людей старше 65 лет и маленьких детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в Крещенскую ночь для купания горожан организуют 46 мест. Каждая площадка будет оснащена настилами, раздевалками, местами для обогрева после ледяной воды и питания.

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