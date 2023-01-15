До двух градусов тепла ожидается в Москве в Крещение – синоптик

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Потепление придет в Москву на следующей неделе, к пятнице дневная температура воздуха поднимется до +4 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник и вторник температура воздуха останется слабоотрицательной. <...> В среду показания термометров подрастут до -2 – +3 градусов, осадки перейдут в смешанную фазу, местами прольется ледяной дождь", – рассказал метеоролог.

Уже в четверг воздух в столице прогреется до 2–4 градусов тепла. В ночь с 18 на 19 января, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. По словам Тишковца, оттепель бывает в Крещение только раз в 5–6 лет.

В пятницу в столице будет слякотно, не исключены дожди. При этом, несмотря на потепление, в течение недели из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться как отрицательная.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 17 января. Также в Москве и Подмосковье с 21:00 воскресенья на сутки вводится предупреждение о сильном ветре.



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