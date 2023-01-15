Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 17 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Обновленное предупреждение будет действовать до 21:00 17 января. То же самое касается Подмосковья.

Также с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника в столичном регионе вводится предупреждение о сильном ветре, порывы которого местами будут доходить до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 15 января в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит -2...0 градусов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Со следующей недели в городе прогнозируется потепление. В среду в отдельных районах столбики термометров могут подняться до +6 градусов.



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