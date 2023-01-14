Москвичей предупредили о потеплении до +6 со следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление. Температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, в настоящее время температура в столице выше нормы на 4 – 5 градусов. Метеоролог отметил, что такие показатели существенно превышают многолетние значения аналогичного периода.

"В дальнейшем температура будет еще повышаться, воздушные массы будут приходить еще и со Средиземного моря, поэтому уже во вторник, 17 января, температура перевалит за нулевую отметку", – добавил он.

Также Вильфанд отметил, что на территории Москвы местами ожидается небольшой снег. При этом сильных осадков и дождя не предвидится.

Теплеть начнет уже с 18 января. Днем в столице температура воздуха составит от -4 градусов до +1 градуса, при этом ночью ожидается до 1 градуса мороза. Самые теплые дни придутся на окончание рабочей недели. Тогда ночью температура поднимется до +3, а днем ожидается потепление до +4 градусов. На юго-западе – до 6 градусов тепла.

Ранее стало известно, что городские службы Москвы начали противогололедную обработку дорог из-за снега и гололедицы. Состояние улиц постоянно отслеживается, при необходимости проводится их уборка.

В Москве из-за гололедицы продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать в столице и по области до 23:00 15 января.

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