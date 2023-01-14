Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на сутки из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 23:00 15 января. То же самое касается Московской области. До этого предупреждение о гололедице в столице вводилось до конца субботы.

Как отмечают в столичном комплексе городского хозяйства, до конца дня в Москве местами может идти ледяной дождь. Горожан просят быть аккуратнее, в частности, водителям следует соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

14 января москвичей ждет облачная погода с температурой воздуха -3...-1 градуса. Не исключен небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве в выходные

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