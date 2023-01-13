Москвичей предупредили о гололеде до конца 14 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололед ожидается в Москве вечером 13 января и в течение суток 14 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица. В связи с этим столичных водителей попросили быть внимательнее за рулем. Автомобилистам посоветовали держать дистанцию между машинами и избегать резких маневров.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства рассказали, что городские службы следят за состоянием улично-дорожной сети. Также проводятся все регламентные работы, необходимые в связи с погодными условиями.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – предупредили в ведомстве.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 15 января. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

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