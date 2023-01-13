Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в пятницу, 13 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит 2–4 градуса мороза, в области ожидается 1–6 градусов мороза. Местами будет идти небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

В столичном регионе вновь продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предостережение будет действовать до 07:00 14 января.

Ранее синоптики сообщили, что вторая половина зимы в Москве пройдет без морозов. По словам экспертов "Метеовести", климатический маятник качнется в сторону тепла.



"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 13 января

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