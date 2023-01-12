Метеоролог рассказала о погоде в Москве в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие выходные температура в столице будет на пару градусов выше нормы, сообщает "Вечерняя Москва".

Как уточнила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в некоторых частях города могут установиться слабоположительные температуры.

Синоптик рассказала, что в субботу, 14 января, в Москве ожидается слабый мороз. В ночные часы температура составит минус 3–5 градусов, по области – до минус 8. Днем пройдет небольшой снег, а столбики термометров покажут минус 2–3 градуса, что выше нормы.

В воскресенье, 15 января, в столице ожидается от минус 4 до 1 градуса. В центре столицы могут установиться слабоположительные температуры. В остальном характер погоды в воскресенье будет напоминать субботний день. Также пройдет небольшой снежок на фоне повышенного атмосферного давления, а температура будет на пару градусов выше климатической нормы.

В четверг, 12 января, столичный регион ожидает облачная погода без осадков. Температура воздуха в столице составит 5–7 градусов мороза. На дорогах прогнозируется гололедица.

Скорость южного ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве и области продолжает действовать до 11:00 пятницы, 13 января.

Температура воздуха в Москве поднимется до 0 градусов к 15 января – синоптики

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