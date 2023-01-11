Синоптик сообщила, что сильных морозов в Москве на Крещение не ожидается

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве на Крещение сильных морозов в этом году не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в день празднования Крещения Господня, 19 января, температура в столице будет слабоотрицательная.

"Крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января", – добавила Позднякова.

В остальные дни на следующей неделе в Москве возможны осадки в виде снега.

Ранее жителям столицы пообещали потепление до нуля градусов к концу недели. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская отметила, что оно не будет резким – температура будет расти с каждым днем.



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