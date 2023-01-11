Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 13 января.

Уточняется, что желтый уровень объявлен в том числе и в Московской области.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в области объявили во вторник, 10 января.

Ранее стало известно, что в среду, 11 января, температура воздуха в Москве составит от -7 до -9 градусов. К концу недели москвичам пообещали потепление до нуля градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская отметила, что температура будет расти с каждым днем.



"Атмосфера": 11 градусов мороза ожидается в столице вечером 11 января

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