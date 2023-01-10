В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории Москвы объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 12 января.

Уточняется, что желтый уровень объявлен в том числе и в Московской области.

Помимо этого, в столице до 14:00 11 января продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов. Температура в регионе опустилась на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

В связи с сильными холодами в Москве специалисты усилили контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности многих инфраструктур.



Усиленный режим работы городских служб Москвы продлен из-за морозов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!