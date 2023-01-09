Россиянам рассказали, в каких регионах сохранятся аномальные морозы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова поделилась, в каких российских регионах в ближайшие сутки будут зафиксированы самые сильные холода.

Эксперт рассказала, что пик морозов в европейской территории государства сместится на Среднюю Волгу, в Предуралье и на Урал. По ее словам, в этой части страны будет до -35...-40 градусов.

"И сильные морозы у нас сохраняются в Якутии. Прошедшей ночью уже было -59, и пока что морозы там удержатся", – поделилась Позднякова в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Предупреждение будет действовать до 14:00 11 января.

По информации синоптиков, температура в регионе опустилась на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме из-за морозов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!