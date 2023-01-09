Солнечное гало зафиксировали в некоторых районах Москвы

Фото: телеграм-канал ''Первый Московский''

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что москвичи в разных частях столицы могли наблюдать 9 января солнечное гало – оптическое явление, при котором вокруг источника света образуется вторичное свечение.

"Дело в том, что облаков сегодня не так много, они не везде есть. В той части Москвы, где облака есть, – гало можно наблюдать. Облака должны быть не очень плотными, тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", – передает РИА Новости его слова.

Отмечается, что это явление был замечено в центре Москвы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на этой неделе в Москву придет потепление. Он отметил, что постепенно северный ветер в столичном регионе сменится восточным, а затем и южным, и мороз начнет отступать.

В среду в регион придет теплый атмосферный фронт. Он принесет снег, усиление ветра и потепление до -12 градусов.

К пятнице, 13 января, столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столице до 11 января

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