Синоптик пообещала потепление в Москве в середине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в начале недели температура воздуха в столице будет ниже нормы на 6–8 градусов. Затем она приблизится к климатической норме.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Во вторник, 10 января, днем в городе ожидается -11...-13 градусов. В последующие дни будет наблюдаться рост температуры и в ночные, и в дневные часы. В ночь на среду температура в Москве составит порядка -10…-12 градусов. Днем в среду будет около -8 градусов.

По прогнозам синоптика, в ночь на четверг столбики термометров покажут -7...-12 градусов. Дневная температура 12 января будет в пределах -5...-10 градусов.

"13 января погода ожидается облачная с прояснениями, местами – небольшой снежок. Минимальная температура составит -5...-10, дневная температура прогнозируется в пределах -3...-8 градусов. Практически такая же погода ожидается и 14 января. То есть температурный фон вернется к норме и будет отмечаться небольшой снежок. Пока у нас официальный прогноз только до субботы, но я думаю, что в воскресенье будет еще чуть выше температура", – заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в связи с резким похолоданием в Москве в городской системе отопления повысили температуру до максимального значения. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова рассказали в комплексе городского хозяйства.



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