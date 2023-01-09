12:33Общество
Синоптик пообещала потепление в Москве в середине недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в начале недели температура воздуха в столице будет ниже нормы на 6–8 градусов. Затем она приблизится к климатической норме.
По прогнозам синоптика, в ночь на четверг столбики термометров покажут -7...-12 градусов. Дневная температура 12 января будет в пределах -5...-10 градусов.
"13 января погода ожидается облачная с прояснениями, местами – небольшой снежок. Минимальная температура составит -5...-10, дневная температура прогнозируется в пределах -3...-8 градусов. Практически такая же погода ожидается и 14 января. То есть температурный фон вернется к норме и будет отмечаться небольшой снежок. Пока у нас официальный прогноз только до субботы, но я думаю, что в воскресенье будет еще чуть выше температура", – заключила Позднякова.
Ранее сообщалось, что в связи с резким похолоданием в Москве в городской системе отопления повысили температуру до максимального значения. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова рассказали в комплексе городского хозяйства.
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