08:23Общество
Понедельник в Москве может стать самым холодным днем этой недели
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Понедельник, 9 января, станет самым холодным днем текущей недели, после чего в столице начнется потепление. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Александра Ильина.
"В понедельник температура днем будет находиться в пределах от -14 до -16 градусов. А потом начнется курс на повышение", – отметил специалист.
Уже во вторник, 10 января, температура воздуха поднимется до отметки -10 градусов, а в среду потеплеет еще на три градуса. Это связано с поступлением в столичный регион разогретого воздуха на фоне смены антициклона, объяснил Ильин.
Метеоролог также уверен, что в этом году не стоит ждать традиционных крещенских морозов.
Между тем атмосферное давление в столице в понедельник составит 761 миллиметр ртутного столба. Порывы ветра будут достигать 4–9 метров в секунду.
На минувшей неделе в Москве из-за резкого похолодания было принято решение повысить до максимума температуру отопления.
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