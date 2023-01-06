Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за резкого похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы столицы подняли температуру в системе отопления до максимального значения из-за резкого похолодания. Об этом в своем телеграм-канале сообщает комплекс городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

"С 6 по 10 января в столичном регионе ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления", – сообщил Бирюков.

В данный момент показатели скорректированы в соответствии с текущими погодными условиями.

В сообщении отмечается, что изменение параметров работы теплоснабжения – сложная и поэтапная процедура, которая требует времени. Задания на корректировку выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Ранее стало известно, что в столичном регионе в период с 6 по 10 января ожидаются аномальные холода. Столичные коммунальщики начали поэтапно повышать температуру в системе отопления в связи с предстоящими сильными морозами. Все режимы систем теплоснабжения специалисты будут выбирать в соответствии с температурой наружного воздуха.

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