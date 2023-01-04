Москвичей предупредили об аномальных морозах с 6 по 10 января

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном регионе в период с 6 по 10 января ожидаются аномальные холода. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 10 января по городу Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–17 градусов ниже климатической нормы", – поделились спасатели.

В МЧС рекомендовали выбирать более теплую одежду, зимнюю обувь с утепленной подошвой. Спасатели посоветовали не держать лицо на морозе отрытым, а также скрыть запястья, пальцы, щиколотки и голову.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали больше двигаться, не пить горячий чай и не принимать горячий душ после того, как пришли домой. Это связано с тем, что резкие перепады температур могут оказать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Водителям же посоветовали быть более бдительными, соблюдать ПДД, иметь при себе запас топлива и теплые вещи.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также предупредил жителей Москвы об аномальных холодах с 6 по 10 января. По его словам, в эти дни в столице прогнозируется до 29 градусов мороза.

Температура воздуха в Москве понизится до минус 29 градусов

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