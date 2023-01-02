Желтый уровень погодной опасности продлили в столице из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр России предупреждает о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы, который будет действовать во всем столичном регионе до полудня среды.

"Желтый – погода потенциально опасна. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения – до 12:00 4 января", – отмечается в материале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Московской области о сильной гололедице. По его словам, небольшое похолодание придет в ночь с понедельника на вторник, температура будет колебаться от -2 до -4 градусов.

В свою очередь, синоптики центра "Фобос" сообщил о теплом январе, который ожидается в столице с превышением температурной нормы на 4–5 градусов. Температура воздуха в январе ночью составит около 8 до 13 градусов мороза, днем – от 3 до 8 градусов мороза.

При этом количество осадков будет соответствовать данным метеорологической статистики. Норма осадков – 42 миллиметра, сугробов – 20–33 сантиметра.

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

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