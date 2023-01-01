Синоптик предупредил о морозном Рождестве в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве температура снизится более чем на 10 градусов к пятнице, 6 января, в канун Рождества. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в четверг, 5 января, температура воздуха опустится до -3…-8 градусов. При этом уже на следующий день днем столбики термометров опустятся до -12…-15 градусов, а ночью – до -15…-17 градусов. Вильфанд добавил, что температура будет на 10 градусов ниже нормы.

Синоптик отметил, что в России наблюдается сильное потепление из-за перемещения теплых воздушных масс. По его словам, понижение температуры начнется в среду, 4 января. Уже тогда столбики термометров опустятся до -2…-5 градусов, а по области – до -6 градусов.

Такую смену погоды синоптик объяснил сменой восточной периферии циклона на западную, которая связана с перемещением воздушных масс, сформированных в холодных регионах.

Вильфанд добавил, что снижение температуры воздуха будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Небольшой снег ожидается 5 января, а уже на следующий день они усилятся и будут сопровождаться ветром до 12 метров в секунду.

Вильфанд также допустил, что после 6 января температура продолжит понижаться. Наиболее сильное похолодание, сказал синоптик, ожидается на северо-востоке европейской части России (Коми, Архангельская область) и севере Приволжского федерального округа (Марий Эл, Нижегородская и Кировская области).

Ранее сообщалось, что 1 января в Москве ожидается температура на 10 градусов выше климатической нормы, что может привести к установлению нового рекорда. Рекорд принадлежит 1 января 1972 года, когда столбики термометров поднялись до +4,2 градуса.



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