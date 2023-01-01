09:31Общество
Желтый уровень уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Так, в Московской области погодное предупреждение будет действовать с 13:00 воскресенья до 21:00 понедельника. Непосредственно в столице продолжает действовать погодное предупреждение, введенное ранее, оно истечет также 2 января в 21:00.
Ранее сообщалось, что в первый день 2023 года москвичей ждет облачная погода с дождем. Температура воздуха в столице составит 3–5 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке в 741 миллиметр ртутного столба.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда нынешнее 1 января в Москве может стать самым теплым за последние 50 лет. При этом к середине будущей недели начнется похолодание: 5 января столбики термометров покажут ночью -15 градусов, а днем – -10 градусов.
В Москве за декабрь выпало почти 130 миллиметров осадков
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!