Облачная погода с дождем ожидает москвичей в первый день года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области в воскресенье, 1 января, ожидается облачная погода с дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 3 до 5 градусов тепла. В области воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла. На дорогах местами ожидается гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, местами скорость его порывов составит 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве стал самым снежным за всю историю метеонаблюдений. В столице в декабре выпало 129 миллиметров осадков.

До этого синоптики заявили, что 1 января может стать самым теплым за последние 50 лет. Предыдущий рекорд температуры воздуха был зафиксирован 1 января 1973 года.

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