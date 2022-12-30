Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения – до 21:00 2 января. Гололедица", – следует из сообщения.

В Московской области предупреждение будет актуальным до 13:00 субботы, 31 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 1 января 2023 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

1 января 1973 года температура воздуха в Москве составила 4,2 градуса. В первый день 2023 года в столице прогнозируется 3–5 градусов.

Однако, несмотря на теплую для декабря и января погоду, в новогоднюю ночь сугробы в Москве могут достигнуть 30 сантиметров. В четверг, 29 декабря, в столице уже зафиксировали 32-сантиметровый снежный покров.



Температура воздуха в столице поднимется до 2 градусов 30 декабря

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