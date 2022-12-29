"Яндекс" назвал города России, где перед Новым годом будет холоднее всего

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Накануне Нового года холоднее всего будет в городах Урала, Восточной и Южной Сибири. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Погода".

Самым холодным городом 30 декабря станет Новосибирск, там температура упадет до -22 градусов. Примерно такая же погода ожидается в Красноярске и Омске, где синоптики обещают -21 и -20 градусов соответственно. Немного теплее будет в Екатеринбурге. Там накануне праздников ожидается 17 градусов мороза. В Перми и Челябинске среднесуточная температура составит примерно -13 градусов.

К 31 декабря ситуация существенно не изменится: в Красноярске температура упадет до 23 градусов мороза, в Омске и Новосибирске станет на один градус теплее. В Екатеринбурге в этот день ожидается -21, в Перми и Челябинске – около -15 и -17 градусов соответственно.

В последние дни 2022 года теплой погодой отличатся Ростов-на-Дону (4 градуса) и Волгоград (2 градуса). В Воронеже и Санкт-Петербурге температура опустится до нуля градусов. В Москве ожидается -1 градус.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, а 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

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