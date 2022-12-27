Врач предостерегла россиян от прогулок в легкой одежде в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам следует воздержаться от прогулок в легкой одежде в новогоднюю ночь, поскольку на фоне алкогольного опьянения это может привести к обморожению или общему переохлаждению организма, заявила врач-терапевт Анастасия Московченко. Об этом сообщает News.ru.

"Надо помнить, что новогодняя ночь, хоть и праздничная, это не отменяет того, что это зимняя ночь, на улице отрицательные температуры, холодно. <...> При употреблении спиртного происходит расширение сосудов и человек чувствует приятный прилив тепла, что дает обманчивое ощущение", – сказала она.

По словам Московченко, несмотря на отсутствие ощущения холода, в действительности мороз "все равно свое дело делает". В связи с этим врач рекомендует носить шапку, шарф, варежки или перчатки, одеваясь по погоде, поскольку иногда для переохлаждения достаточно всего несколько минут.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в новогоднюю ночь в столице ожидается от -2 до 3 градуса тепла. При этом в первый день 2023 года температура воздуха составит от -1 до 4 градусов тепла. Будет облачно, возможны небольшие осадки.

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