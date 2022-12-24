Синоптик спрогнозировал теплую и без снегопадов новогоднюю ночь в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В новогоднюю ночь в столичном регионе ожидается достаточно теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Росгидромет составил вероятностный прогноз на новогоднюю ночь. Температура ожидается от 0 до минус 5 градусов, небольшие осадки", – приводит слова метеоролога ТАСС.

При этом синоптик подчеркнул, что данный прогноз неокончательный, поскольку до Нового года еще "много дней". Однако вероятность того, что прогноз оправдается, составляет порядка 75–80%, отметил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что декабрь 2022 года запомнится москвичам как "месяц луж и гололеда".

По данным синоптика, 25 декабря в столицу придет похолодание, которое продержится до утра 27 декабря. В этот день ожидается сильный снегопад, высота сугробов может составить до 30 сантиметров.



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