Морозную и лунную погоду пообещали москвичам в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве новогодняя ночь может быть морозной. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, ночь с 31 декабря на 1 января будет лунной и достаточно холодной. Температура воздуха может достигать от -8 до -13 градусов.

"Под ногами скрипучий снег, высота сугробов – не менее 20–30 сантиметров", – написал Тишковец.

Он отметил, что максимально точный прогноз удастся разработать за 3–5 суток до наступления 2023 года.

Ранее стало известно, что в Москве рекордно высокие сугробы начнут таять с 22 декабря из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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