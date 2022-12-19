Рекордные сугробы в Москве начнут таять с четверга

Фото: Москва 2/Никита Симонов

В Москве рекордно высокие сугробы начнут таять с четверга из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что ситуация изменится уже в среду. Вечером 21 декабря температура начнет приближаться к нулевой отметке за счет перемещения теплых воздушных масс. В четверг, 22 декабря, температурный фон повысится: ожидается до 3 градусов.

Также, по его словам, во второй половине недели ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В субботу температура воздуха может повыситься до 4 градусов.

При этом Вильфанд подчеркнул, что таяние большого количества снега – долгий процесс, поэтому он вряд ли растает за два-три дня.

Ранее Москва повторила рекорд высоты сугробов 1941 года. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром 19 декабря составила 34 сантиметра, в Тушине – 35 сантиметров, на Балчуге – 39 сантиметра. До этого, 18 декабря, был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Днем ранее в Москве выпало 14 миллиметров снега, что на 0,9 миллиметра больше, чем в 1989 году.

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