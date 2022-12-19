Москва может побить рекорд по высоте снежного покрова 1941 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Суточный рекорд по высоте снежного покрова 81-летней давности может быть обновлен в Москве в понедельник, 19 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в воскресенье, 18 декабря, был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Днем ранее в Москве выпало 14 миллиметров снега, что на 0,9 миллиметров больше, чем в 1989 году.

"Возможно, что сегодня (19 декабря) погода столице обновит и суточный рекорд по высоте снежного покрова – пока он составляет 34 сантиметра и установлен в 1941 году", – сообщил Леус.

Специалист уточнил, трехдневные морозы в Москве на текущей неделе сменятся оттепелью. Затем в город снова придет похолодание. Морозная погода в столице установится до конца 2022 года. Леус добавил, что в третьей декаде декабря в Москве вряд ли повторятся сильные осадки.

В понедельник, 19 декабря, в городе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха в Москве не опустится ниже четырех градусов мороза, Подмосковье – ниже семи градусов мороза. Скорость порывов ветра местами может достигать 11 метров в секунду.



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