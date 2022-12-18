Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

За прошедшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье – 50% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале

"За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами – рекордное количество осадков. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, метеорологи зафиксировали 15 мм осадков, что составляет почти треть от всей месячной нормы. <...> В Подмосковье снега еще больше: в Долгопрудном и Можайске - 20 мм, в Коломне и Кашире - 22 мм, в Павловском Посаде - 23 мм, что составляет 50% от всего месячного объема положенного по климату снега", – написал он.

Синоптик уточнил, что полученные результаты еще не являются окончательными. Данные о высоте сугробов, по его словам, станут известны после 9:00.

Эксперт предупреждает, что до вечера воскресенья в столице и области продолжится снегопад. Он заявляет, что в Москве выпадет еще 5-10 миллиметров осадков, и 18 декабря будет установлен рекорд суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня.

Ранее из-за сильного снегопада в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9:00 18 декабря. При этом желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра не прекратит свое действие до 21:00 18 декабря.

Глава столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков сообщал, что в субботу, 17 декабря, для уборки улиц столицы были задействованы больше 10 тысяч единиц техники и свыше 80 тысяч человек. Он уточнил, что механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой проводится каждые четыре часа, при этом особое внимание коммунальные службы уделяют очистке тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы.

Москву накрыл снегопад

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