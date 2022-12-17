Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного снегопада с 21:00 17 декабря до 09:00 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в столице до 21:00 18 декабря продолжит действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду. До 12:00 21 декабря действует предупреждение о желтом уровне опасности из-за гололедицы.

В связи с ухудшением погодных условий в Московском регионе к ликвидации последствий снегопада были привлечены порядка 10 тысяч единиц техники. Каждые четыре часа в городе проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Водителей попросили не создавать препятствий работе уборочной техники.



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