Больше 10 тыс единиц техники задействованы в уборке Москвы – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше 10 тысяч единиц техники и свыше 80 тысяч человек задействованы в уборке улиц Москвы в субботу. Об этом сообщил глава столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

"Каждые четыре часа проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Под особым контролем коммунальных служб – очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы", – приводит его слова пресс-служба комплекса.

Вице-мэр подчеркнул, что, несмотря на сложную погодную ситуацию, все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. Проблем с водо- и энергоснабжением домов не допущено.

Горожан просят быть внимательнее – сегодня порывы ветра в городе могут достигать 15 метров в секунду. Не рекомендуется укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Водителей же просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не мешать снегоуборочной технике.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в субботу в Москве ожидаются снегопады, местами сильные, по итогам дня в городе выпадет 5–10 миллиметров осадков. Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов.

Между тем к понедельнику высота снежного покрова в столице может приблизиться к отметке в рекордные 34 сантиметра. Последний раз подобное случалось больше 80 лет назад, 19 декабря 1941 года.



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